"الصحة": تسجيل 3330 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3464 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، تسجيل 3330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 715974 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3464 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 674244 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8959 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1069 حالة.