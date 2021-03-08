قطر تدين بشدة الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت المرافق النفطية بالمملكة

وصفتها بأنها عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجدّدت "الخارجية" القطرية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.