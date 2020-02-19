الغيرة القاتلة.. شاهد رجلًا طلّق زوجته ثم أطلق عليها الرصاص

واصل إطلاق النار وهي راقدة على الأرض

"من الغيرة ما قتل"؛ ففي مشهد سينمائي مخيف بعد ظُهر أمس الثلاثاء، دخل رجلٌ وسيم يرتدي بدلة، عيادةَ طبيب أسنان في مركز تجاري وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، نهضت موظفتا الاستقبال للترحيب به؛ لكن إحداهما عرفته، وأطلقت صرخة مروّعة عندما رأته يُخرج مسدسًا من ملابسه، وبعدها أطلق النار عليها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت الساعة تشير إلى الـ3:16 دقيقة بعد الظهر بتوقيت بانكوك، عندما قُتلت التايلاندية كانتاي شاتاي (28 عامًا) على يد زوجها السابق، في عيادة طبيب أسنان بمركز "سينشري بلازا" التجاري.

ويُظهر الفيديو والصور التي نشرتها الصحيفة، كيف عاجل الزوج السابق طليقته بعدة رصاصات، وحتى عندما رقدت خلف مكتب الاستقبال، دخل الرجل الغاضب وظل يطلق الرصاص عليها من مسافة أقل من متر حتى تأكد من موتها، كما أصاب زميلتها برصاصة في يدها، وعندما فرغ المسدس من الرصاص أخرج خزنة أخرى وأعاد حشو مسدسه، وهو يرفعه هاربًا من المكان؛ حيث يجري البحث عنه.

وتقول الصحيفة: أصيب رواد المركز التجاري بالهلع، عند سماع صوت الرصاص؛ خاصة أن الحادث يأتي بعد عشرة أيام فقط من الجندي جاكرابانت توما، بإطلاق النار عشوائيًّا في مجمع تجاري؛ مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وإصابة حوالى 60 شخصًا.

وقد حاول بعض الأطباء والعاملين بالمركز إسعاف "شاتاي"، عبر إنعاش القلب والرئتين؛ لكن دون جدوى؛ حيث أُعلنت وفاتها في موقع الحادث؛ بينما تم علاج زميلتها التي أصيبت بجرح في يدها.

ورغم أن الرجل طلّق زوجته؛ لكن يبدو أنه لا يزال يحبها ويغار عليها بجنون؛ حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط سامرونج سوانثونج من شرطة بانكوك: "أن الحب والغيرة المرَضية وراء قيام الرجل بقتل طليقته".