مشروب يُساعدك على النوم الطويل

يعاني كثيرون من صعوبة في النوم، حتى بعد يوم عمل طويل وشاق، وينصح الخبراء هؤلاء بتناول مشروب يساعدهم في السبات سريعًا ولوقت طويل، ويخلصهم من مسألة الاستيقاظ المفاجئ لقضاء الحاجة.

وبحسب موقع "Woman's world"؛ فإن شرب مياه البحر المالحة عبارة عن علاج طبي للحصول على نوم أفضل.

وقال الموقع: إن هذا المشروب يغني المرء عن الاضطرار إلى الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل أو ساعات الفجر الأولى للذهاب إلى المرحاض.

وفي تفسير الأمر، يقول الموقع: إن ماء البحر يحتوي على مادة تسمى الإلكتروليتات، المسؤولة عن توازن السوائل في جسمك؛ فإذا كانت السوائل في جسمك غير متوازنة، فسيحاول جسمك تصحيح ذلك، عن الاستيقاظ في منتصف الليل.

ويساعد الملح البحري غير المعالَج في الوصول إلى جميع خلايا جسمنا، ويُجَنِّب الجسم أي تراكم للسوائل، بما يؤدي إلى الاستيقاظ غير المناسب في الليل.

والأمر الأبرز هنا هو كمية الماء؛ حيث ينصح الخبراء هنا بتناول كمية محدودة منه، فمفعولها يمتد لفترة طويلة.

ويفضل شرب كوب من ماء البحر بحجم 8 أونصات، قبل 30 دقيقة من النوم؛ لكن جمعية الطب الأمريكية تقول إن النساء فوق الخمسين عامًا يجب أن يتناولن كمية أقل منها؛ لأن تناول الملح في حالتهن يجب أن يكون أقل بشكل عام.