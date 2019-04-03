"إثرائي" منصة إلكترونية تُدَرب موظفي وموظفات الدولة عن بُعد.. التسجيل مجانًا والشهادة معتمدة

إحدى مبادرات التحول الوطني 2020.. قدمت 26 برنامجًا تدريبًّا وسجل فيها 114 ألف مشارك

تُعد "إثرائي" المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، إحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف لنقل عملية التدريب إلى أنماط التدريب الحديثة المعتمدة على تكنولوجيا التعليم والتدريب؛ بما يتيح لموظفي وموظفات الدولة الاستفادة المثلى من التدريب بدون التقيد بعوامل الزمان والمكان؛ مما يسهم في تطوير الأداء.

فمن خلال البرامج التدريبية الإلكترونية التي تجاوزت 26 برنامجًا تدريبيًّا حتى منتصف فبراير عام 2019م، والسعي لتصميم وإنتاج وإتاحة 85 برنامجًا تدريبيًّا بنهاية العام 2020م، مع بدء الحصول على شهادات احترافية، بالإضافة إلى المؤتمرات الإلكترونية التي تم تنفيذها على الموضوعات ذات العلاقة برؤية 2030م والتي تجاوزت 104 مؤتمرات إلكترونية حتى نهاية 2018م، وأيضًا تقدم "إثرائي" منتجها الثالث وهو الإضاءات الإثرائية والمعلومات المتخصصة.

وقد سجل في المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد "إثرائي"، 114 ألف مشاركًا؛ مما يعد نجاحًا مهمًّا لمسايرة التطور التكنولوجي والتقني الحديث في منهجيات وطرق التدريب الإلكتروني، وتلبية احتياجات المتدربين في الحصول على محتوى متطور من خلال التسجيل المتاح لكل موظفي الدولة، مجانًا، في المنصة "إثرائي" على رابط ethrai.sa، وبدون ترشيح من جهة العمل، والشهادة التي تمنح في نهاية التدريب معتمدة من معهد الإدارة العامة.

التقت "سبق" بعدد من المشاركين في برامج "إثرائي" التدريبية؛ للتعرف على انطباعاتهم عن نوعية التدريب وتوجهاته الحديثة، يقول إبراهيم المرزوق: "في الحقيقة إن "لإثرائي" أثرت معلوماتي، وكان فيها إبداع من حيث تنفيذ الفكرة؛ مما سهل وصول الأفكار والتعرف على مستجدات التدريب"؛ أما أحمد المسيعيد فيرى أن الدورة التي شارك فيها عن بُعد مليئة بالمفاهيم والنشاطات العملية والعلمية التي انعكست في تطوير أدائه في مجال عمله، ومن جانبها ترى "أمل معافا" أن "البرنامج الذي سجلتُ فيه جميل وهادف ومناسب لي في مجال عملها، وهي فكرة وإنجاز فوق الممتاز وفرصة ذهبية لكل شخص لديه الرغبة في التطوير وتثقيف النفس".