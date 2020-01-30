زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال الهند

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30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 08:25 AM

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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زلزال الهند

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