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لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.