"كورونا" يخفض الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 25%

يعود إلى طبيعته جزئياً مع تخفيف الإجراءات

كشف بنك التنمية الحكومي كيه.إف.دبليو، اليوم (الثلاثاء)، أن الناتج الاقتصادي الألماني انخفض بنحو 25 بالمئة لعدة أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبين "كيه.إف.دبليو" أن النشاط بلغ أدنى مستوياته على الأرجح في أبريل (نيسان)، إذا جرى تجنب موجة ثانية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه مع تخفيف العديد من القيود، فإن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته جزئيًا بحلول الصيف على الأقل، وأن ذلك سيتمخض عن نمو قوي جدًا في الربع الثالث.

وذكر البنك أنه يتوقع انكماش الاقتصاد ستة بالمئة في العام الجاري، قبل أن ينمو بنسبة خمسة بالمئة في العام القادم.

وتلك التوقعات مماثلة بشدة لما قدمته الحكومة الألمانية في نهاية أبريل، لانكماش 6.3 بالمئة في العام الجاري ونمو 5.2 بالمئة في العام القادم.