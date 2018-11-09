الأمطار تستنفر الرياض.. "2200 شخص" لنزح المياه من الشوارع والأنفاق

أمين المنطقة بمركز طوارئ الأمانة لمتابعة سير العمل

استعانت أمانة منطقة الرياض بأكثر من ٢٢٠٠ مهندس ومراقب وعامل، وبأكثر من ٧٠٠ معدة؛ وذلك لنزح المياه من الشوارع والأنفاق والأحياء السكنية بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة اليوم.

وأشارت الأمانة إلى أن فِرق طوارئ الأمانة تعمل في مواقع تجمعات مياه الأمطار.

وقد حضر أمين منطقة الرياض، المهندس طارق الفارس، بمركز طوارئ الأمانة لمتابعة سير العمل.

إلى هذا، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم - بحسب الدفاع المدني - من جراء الأمطار ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤، ولم تُسجل - ولله الحمد - أية إصابات أو وفيات.