في الدوري الإنجليزي وللمباراة السادسة على التوالي.. "نيوكاسل" لا يخسر

بدأ يبتعد عن شبح الهبوط وتعادل مع وست هام

حافَظَ فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم، على سجله خاليًا من الخسارة للمباراة السادسة على التوالي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله مع وست هام، مضيفه، 1- 1، السبت ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.

جاء الهدفان في الشوط الأول؛ حيث تَقدم وست هام بهدف سجّله كريج داوسون في الدقيقة 32، وتعادل جوزيف ويلوك للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

بتلك النتيجة، تابع نيوكاسل سعيه إلى الاقتراب من منطقة الأمان، ورفع رصيده إلى 22 نقطة.