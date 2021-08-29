تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.