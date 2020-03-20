الباحة .. تعليق زيارات المرضى بمستشفى الملك فهد والأمير مشاري

من يوم غد السبت والتواصل هاتفياً

أعلنت صحة منطقة الباحة تعليق الزيارات في مستشفى الملك فهد والأمير مشاري في الباحة اعتباراً من غد السبت للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقالت عبر حسابها: نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين سيتم إغلاق الزيارة للمرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري بالباحة اعتباراً من يوم السبت الموافق 26-7-1441 والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.