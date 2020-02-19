كوريا الجنوبية تؤكد: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض إلى 46 شخصًا

سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصًا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه- إن" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرّك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.