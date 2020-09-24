مطلع أكتوبر.. علماء ناسا: قمر جديد سيدور حول الأرض قريباً

قالوا: يقترب من 27 ألف ميل وسيبقى في مدارها لمدة عام

أكد باحثون أمريكيون في مجال الفضاء أن قمراً صغيراً سيدور حول الأرض قريباً، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور بول تشودس مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إلى أن القمر الصغير والذي أطلق عليه اسم "2020 SO" سيدخل مدار الأرض، ويقترب من 27 ألف ميل، وسيبقى في مدار الأرض لمدة عام، وتحديداً حتى شهر مايو 2021.

وذكرت تقارير أمريكية أنهم لم يتأكدوا بعدُ من الجسم الذي سيدخل مدار الأرض، وقد يكون من نفايات الفضاء.

ناسا

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24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 10:55 AM

قالوا: يقترب من 27 ألف ميل وسيبقى في مدارها لمدة عام

مطلع أكتوبر.. علماء ناسا: قمر جديد سيدور حول الأرض قريباً

خالد علي

جدة

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أكد باحثون أمريكيون في مجال الفضاء أن قمراً صغيراً سيدور حول الأرض قريباً، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور بول تشودس مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إلى أن القمر الصغير والذي أطلق عليه اسم "2020 SO" سيدخل مدار الأرض، ويقترب من 27 ألف ميل، وسيبقى في مدار الأرض لمدة عام، وتحديداً حتى شهر مايو 2021.

وذكرت تقارير أمريكية أنهم لم يتأكدوا بعدُ من الجسم الذي سيدخل مدار الأرض، وقد يكون من نفايات الفضاء.

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ناسا

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