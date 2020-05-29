زيادة الإصابات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع الإجمالي إلى 11402 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها.

وقالت سلطات الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات على 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما لا يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقراً دون تغيير عند 269 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

2

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 12:32 PM

ارتفع الإجمالي إلى 11402 حالة

زيادة الإصابات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,421

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها.

وقالت سلطات الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات على 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما لا يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقراً دون تغيير عند 269 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020