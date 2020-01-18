رغم معارضتها له.. "أردوغان" يدعو دول أوروبا لدعم احتلاله لليبيا

ابتزّها بملفات الإرهاب وتهريب البشر والأمن

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أوروبا إلى دعم تحركات بلاده في ليبيا، حيث تقدّم أنقرة حالياً مساندة عسكرية للحكومة المعترف بها دولياً، في الوقت الذي تعارض فيه كل دول القارة العجوز مساعيه لاحتلال لبيبا، وهو ما يعني تجاهل موقفها الرافض تماماً لمشروعه في ليبيا.

وقال "أردوغان" في مقال نشره موقع "بوليتيكو" الإلكتروني وأوردته "رويترز" قبل قمة تستضيفها برلين غداً؛ في مسعى لإرساء الاستقرار في ليبيا: "أوروبا أقل اهتماماً بتقديم دعم عسكري لليبيا، ومن ثم فإن الخيار الواضح هو العمل مع تركيا التي تعهّدت بالفعل بتقديم مساعدة عسكرية".

وأشار إلى تدريب قوات الأمن الليبية ومساعدتها على مكافحة الإرهاب وتهريب البشر وغيرهما من الأمور التي تمثل تهديداً بالغاً للأمن الدولي، في مسعى واضح لابتزاز أوروبا القضايا التي تهمها في الوقت الحاضر.

واعتبر الرئيس التركي أنه إذا سقطت الحكومة الشرعية في ليبيا فإن الجماعات المتشددة كتنظيم "داعش" أو "القاعدة" ستجد أرضاً خصبة للوقوف على قدميها من جديد.