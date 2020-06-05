بالصور.. البهجة تصاحب عودة صلاة الجمعة في يدمة

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا

غمرت مشاهد الفرح والبهجة المصلين في محافظة يدمة، مع عودة صلاة الجمعة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم، وسط اكتمال التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من فيروس كورونا.

وقال محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي: الجميع ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، فشكراً لله على إنعامه وإحسانه، ثم شكراً لولاة أمرنا، على حرصهم الدؤوب على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: جميع الدوائر الحكومية الأمنية والخدمية والأهلية بمحافظة يدمة تعمل بروح الفريق الواحد، في ظل توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.