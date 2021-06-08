درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).
سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مكة المكرّمة
قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).