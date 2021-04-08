جامعة الملك فيصل تحصد المركز الأول في اختبار رخصة مزاولة مهنة التمريض

كما حقق طلابها المركز الثالث بنسبة نجاح 98% لمزاولة مهنة الصيدلة

هنأ رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١م، كلاً من كلية العلوم الطبية التطبيقية لحصول طلبة قسم التمريض على المركز الأول على مستوى جامعات وكليات المملكة بنسبة نجاح ١٠٠٪ للسنة الرابعة على التوالي لمزاولة مهنة التمريض.

كما هنأ كلية الصيدلة الإكلينيكية لحصول طلابها على المركز الثالث على مستوى جامعات وكليات المملكة بنسبة نجاح 98% لمزاولة مهنة الصيدلة.

وأشاد بجهود الطلبة وما قدمته لهم إدارتا الكليتين وأساتذتهم من رعاية ودعم وتحفيز يجسد حرص الجامعة، ونجاح خطتها الإستراتيجية في مجال تحقيق التميز في التعلم والتعليم، وتجويد المخرجات، ودعم خريجيها بممكنات جودة، وتنافسية عالية في سوق العمل.