بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع "نواتج" بتعليم سراة عبيدة

تزامنًا مع قرار الوزارة تطوير لائحة تقويم الطالب

بدأت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، في تطبيق المرحلة الأولى من مشروعها التطويري، الذي أعلن عنه تزامنًا مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب.



ويهدف هذا المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع لتلك النواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.



وبدأت المرحلة الأولى بقياس الأداء في الميدان التربوي وفق المحكات المُقننة؛ حيث عقدت إدارة الإشراف التربوي (بنين - بنات) الاختبارات التشخيصية لنواتج التعلم داخل الحجرة الدراسية؛ تمهيدًا للمرحلة اللاحقة من السمينار العلمي لعمل التدخلات العلاجية لمن لم يحقق معيار التعلم.