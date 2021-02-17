أمريكا تدفع مستحقات بقيمة 200 مليون دولار لـ"الصحة العالمية"

احتراماً لالتزاماتها المالية بعد العودة للمنظمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار، بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من هذه المنظمة.

وقال "بلينكن" خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول "كوفيد-19": "إن ذلك يشكل خطوة أساسية إلى الأمام، لاحترام التزاماتنا المالية، كأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه، لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة"، وفقاً لـ"فرانس 24".