الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يشمل 16 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:34 AM

يشمل 16 حالة وافدة من الخارج

الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

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