الفريق الغفيلي يستقبل قائد القوة البحرية العراقية ويبحثان سُبل تطوير التعاون

تطرقا إلى التدريب وتبادل الخبرات بين البحرية الملكية السعودية والعراقية

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي؛ في مقر قيادة القوات البحرية بالرياض قائد القوة البحرية العراقية الفريق البحري الركن أحمد جاسم الزايد؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوة البحرية العراقية.