"مسك الخيرية" وstc توقعان مذكرة لتعزيز التعاون في الحلول الإلكترونية وريادة الأعمال

التنسيق يشمل مشاريع الاستثمار الاجتماعي وبرامج التطوع ومبادرات التدريب

وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" وstc مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في عدة مجالات على المستوى المؤسسي ومستوى الشركات والجهات التابعة لكلا الطرفين.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي الدكتور بدر بن حمود البدر، ومن جانب stc الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان محمد الوتيد، جملة من الأهداف الاستراتيجية شملت مجالات التدريب والتطوير، وإعداد القيادات بالتعاون مع أكاديمية stc إلى جانب الاهتمام في مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكار عبر برنامج InspireU وImpactU، بالإضافة إلى مشاريع الاستثمار الاجتماعي وبرامج التطوع ومبادرات التدريب أثناء العمل لخريجي برامج "مسك" في stc والشركات التابعة لها.

وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لدور stc ومساهمتها في رؤية المملكة 2030 من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الوطنية في تنمية رأس المال البشري، وإطلاق قدرات الشباب في شتى المجالات وتسريع الابتكار والتحول الرقمي.

وتعد stc شريكاً استراتيجياً وداعماً لبرامج "مسك الخيرية" في مسارات التطوير الوظيفي وريادة الأعمال وإعداد القادة والتواصل المجتمعي، كما يجمع "مسك الخيرية" والشركة رؤية مشتركة فيما يتعلق بالمساهمة بشكل فاعل في دفع الشباب نحو مجالات الابتكار وريادة الأعمال والعمل التطوعي وتبني ممارسات الاستدامة في شتى المجالات، كما ستعمل هذه الاتفاقية على دعم جهود المؤسسة نحو التحول الرقمي من خلال استفادة المؤسسة من مختلف الخدمات والحلول التقنية المبتكرة التي تقدمها stc ومجموعة شركاتها التابعة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، الدكتور بدر البدر أن توقيع الاتفاقية امتداد لشراكة استراتيجية بدأت منذ سنوات مع شركة الاتصالات السعودية.

وذكر أن الاتفاقية ستسهم في تأطير التعاون المستقبلي بين الجهتين سواءً كان على المستوى المؤسسي أو على مستوى الجهات التابعة للطرفين.

وأضاف: "تجمعنا مع الاتصالات السعودية رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تمكين الشباب في مجالات القيادة وريادة الأعمال وتسريع الابتكار والتحول الرقمي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: إن ممارسة الأعمال المسؤولة واحدة من ركائز الاستدامة التي تطبقها stc، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالمبادرات والمشاريع الاجتماعية الوطنية الرائدة، معتمدة في ذلك على إدراكها لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد مجتمعها.

وأشاد المهندس "الوتيد" بالتعاون الـمُبرَم بين "مسك الخيرية" وstc، وإحدى المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب من أدوات المعرفة والممارسة في شتى المجالات التكنولوجية الرقمية، وتعظيم أثرها الاجتماعي.