جمعية "إنسان" تنظم دورة في مبادئ وأساسيات الأمن السبراني

تتضمن أهميته في حفظ معلومات وبيانات المنشأة والأفراد

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" دورة في "مبادئ وأساسيات الأمن السبراني"، للمهندس ياسر بن صالح الجاسر، وبحضور موظفي الإدارة العامة.

وتضمنت محاور الدورة التعريف بالأمن السبراني وأهميته في حفظ معلومات وبيانات المنشأة والأفراد، وأخطر أساليب الاختراق والهجمات الإلكترونية، وعرض نماذج من الهجمات الإلكترونية التي كبدت كبرى الشركات العالمية خسائر فادحة.

كما سُلط الضوء على طرق تسريب البيانات وأساليب الحماية، وحماية كلمة المرور. وعرجت الدورة على جهات الأمن السيبراني في السعودية.

وستقدم الدورة غدًا الثلاثاء، لموظفي فروع الجمعية بمدينة الرياض، وتعرض بعد غد الأربعاء، عبر بث مباشر على قناة الجمعية عبر "يوتيوب"، كي يتمكن موظفو فروع الجمعية بمحافظات الرياض من الاستفادة. وسيتم بإذن الله، تسجيل الدورة وإتاحتها مستقبلاً للجميع عبر قناة الجمعية في "يوتيوب"، وعبر البوابة الإلكترونية.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص جمعية "إنسان" على تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات لموظفي الجمعية، ونشر المعرفة التقنية، لاسيما وأن الجمعية تسعى للتحول الإلكتروني في جميع تعاملاتها وتسخير التقنية العصرية لخدمة المستفيدين.