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بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة فيه

أمانة عسير تتابع تحسين مدفن نفايات أبها.. وتستكمل أعمال "المركزي" بوادي بن هشبل

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تواصل أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.

وقامت الأمانة بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها، في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد.