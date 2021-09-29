تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 .. لأفضل لاعب في العالم

مازال "ميسي" يتربع على القمة

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول المنظّمة للحدث الدولي، اليوم الأربعاء، منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 29 نوفمبر المقبل في باريس.

وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في قاعة مسرح دو شاتليه في باريس، حيث أُقيمت مراسم تسليم الجائزة في عام 2019، وكانت تلك النسخة من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتصدر بذلك قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا لهذه الجائزة برصيد 6 كرات وبفارق كرة واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي.

وسيُقدم الحدث في مسرح شاتليه المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، يوم الاثنين 29 نوفمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى جائزتي "كوبا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس.

ويكشف عن لوائح المرشحين في 8 أكتوبر على قناة مجموعة "ليكيب"، بحسب ما أوضح المنظّمون في بيان، وتضم القائمة 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، بحسب اختيار 180 صحفيًا من جميع أنحاء العالم..

ويحمل لقب الجائزة التي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأمريكية ميغان رابينو، علمًا بأن الأول أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).