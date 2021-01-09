ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "ترامب"؟

اتهم اليسار بإسكات الأصوات المعارضة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت): "إن إسكات الأصوات أمر خطير ونهج غير أمريكي"، وذلك في تعليقه على حذف "تويتر" حساب الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف "بومبيو": "إن ذلك ليس نهجًا جديدًا لليسار، متهمًا الأخير بالعمل على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات"، بحسب "سبوتنيك".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "لن نسمح لهم بإسكات 75 مليون أمريكي".



وكتب "ترامب" في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي بعد حظر حسابه الشخصي نهائيًا قائلاً: "لا يمكنك إسكاتنا!".