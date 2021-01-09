ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "ترامب"؟

اتهم اليسار بإسكات الأصوات المعارضة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت): "إن إسكات الأصوات أمر خطير ونهج غير أمريكي"، وذلك في تعليقه على حذف "تويتر" حساب الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف "بومبيو": "إن ذلك ليس نهجًا جديدًا لليسار، متهمًا الأخير بالعمل على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "لن نسمح لهم بإسكات 75 مليون أمريكي".

وكتب "ترامب" في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي بعد حظر حسابه الشخصي نهائيًا قائلاً: "لا يمكنك إسكاتنا!".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأمريكي ترامب تويتر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن جو بايدن

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 10:15 PM

اتهم اليسار بإسكات الأصوات المعارضة

ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "ترامب"؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت): "إن إسكات الأصوات أمر خطير ونهج غير أمريكي"، وذلك في تعليقه على حذف "تويتر" حساب الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف "بومبيو": "إن ذلك ليس نهجًا جديدًا لليسار، متهمًا الأخير بالعمل على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "لن نسمح لهم بإسكات 75 مليون أمريكي".

وكتب "ترامب" في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي بعد حظر حسابه الشخصي نهائيًا قائلاً: "لا يمكنك إسكاتنا!".

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأمريكي ترامب تويتر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن جو بايدن

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