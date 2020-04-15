بعد تغريدات مسيئة.. "جامعة أم القرى" تكف يد محاضر لـ 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات

أوقفت دراسة طالب دراسات عليا وأنهت علاقته بالجامعة وأحالته للتحقيق

علمت "سبق" أنه تم كف يد المحاضر بجامعة أم القرى لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخه، بناءً على المخالفات المرصودة بحقه، وحتى انتهاء التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة من خارج الجامعة، على أن يُصرف له نصف راتبه خلال فترة كف اليد.

وأصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله عمر بافيل، اليوم، قرارًا يقضي بكف يد المحاضر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ القرار، ويصرف له نصف راتب ابتداءً من صدور القرار.

وكانت جامعة أُم القرى قررت كف يد أحد منسوبيها، وإيقاف دراسة طالب في برنامج للدراسات العليا، وإنهاء علاقته بالجامعة، وأحالت الاثنين للجهات المختصة.

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يأتي ذلك بعد تداوُل تغريدات مسيئة للوطن، ومؤيدة للأفكار المنحرفة.