"الرياض" .. قرار مبشر يسهم في خفض أسعار العقار والمهلة عام

عبر إطلاق مرحلة رابعة لرسوم الأراضي البيضاء والمخالفة 100%

تواصل وزارة الإسكان جهودها الحثيثة لإيجاد توازن في أسعار العقار وسد الفجوة بين عاملي العرض والطلب، بفك احتكار الأراضي الفضاء "البيضاء" من أجل تطويرها للاستفادة منها في إنشاء وحدات سكنية لتمكين المواطن من التملك بشكل أسهل عبر برامجها المختلفة المتاحة أمام المستفيدين المسجلين من خلال بوابتها الإلكترونية.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الإسكان إصدار رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة الرياض لعام 1441 / 1442 هـ، داعية ملاك الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار محذرة من أن عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100 % من قيمة الرسم.

ويعد برنامج الأراضي البيضاء أحد برامج وزارة الإسكان التي أُعلن عنها خلال 2016م ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة.

وكانت وزارة الإسكان قد تمكنت من صرف أكثر من 1.8 مليار ريال من إيرادات الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء على أكثر من 50 مشروعاً سكنياً في أنحاء المملكة منذ تطبيقه.

وبحسب تقارير فقد بلغت مبيعات الأراضي البيضاء في السعودية نحو 108 ملايين م2 منذ فرض رسوم عليها من وزارة الإسكان لتشكل نحو 26% من إجمالي مساحات الأراضي الخاضعة للرسوم في المملكة البالغ حجمها 411 مليون متر مربع.

وبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تطويرها نحو 17 مليون متر مربع من إجمالي 411 مليون متر مربع الخاضعة للرسوم، بينما بلغ حجم الأراضي قيد التطوير نحو 28 مليون متر مربع، ليصل بذلك إجمالي الأراضي المطورة وقيد التطوير إلى 45 مليون متر مربع.