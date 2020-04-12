إمارة مكة: 120 ألف مستفيد من حملة "بِرّاً بمكة" واللجنة استقبلت 250 ألف طلب إعانة

دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين باحترازات مكافحة "كورونا"

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أعداد السلال الغذائية التي تم توزيعها على محافظات منطقة مكة المكرمة بـ120 ألف مستفيد في حملة برا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، فيما بلغت أعداد طلبات إعانة تشمل الأفراد والأسر المستفيدة التي استقبلتها حملة برا بمكة 250 ألف طلب.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن التسجيل مستمر حتى غد الاثنين 20 /8 /1441 هـ الساعة 11 مساء.

وأشارت الإمارة إلى أن الدعم المادي ستتم دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفق معايير اللجنة وحسب الدعم المالي المتوفر.

من جانبها، قدمت إمارة منطقة مكة المكرمة شكرها للداعمين مادياً أو عينياً كما رحب بالراغبين في المساهمة عبر قنواتها الرسمية خدمة للمحتاجين.