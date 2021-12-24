"كورونا" يؤجل مباراة بيرنلي وإيفرتون

الجولة 19 من البريميرليغ مهددة بالتأجيل

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون ضمن المرحلة التاسعة عشرة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة أن تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، جاء بناء على طلب من إيفرتون الذي ازدادت الإصابات في صفوف لاعبيه.

وكان إيفرتون تقدم بطلب لتأجيل المباراة، لكنه قوبل بالرفض يوم الخميس، رغم أن المدير الفني رافاييل بينيتيز أعلن أن لديه تسعة لاعبين فقط لائقين للمشاركة؛ حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ولا يزال من المقرر إقامة خمس مباريات في الدوري الممتاز يوم الأحد، علمًا أنه تقرر في وقت سابق تأجيل مباراتي ليفربول أمام ليدز يونايتد، وولفرهامبتون أمام واتفورد، اللتين كانتا مقررتين أيضًا يوم الأحد، بسبب حالات العدوى بفيروس كورونا.