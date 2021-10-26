من خلال "نساند".. "سابك" راعياً بلاتينياً للمعرض التقني السعودي التاسع

المؤتمر يقام تحت عنوان "مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة"

شاركت "سابك"، ممثلة في مبادرتها الوطنية نساندTM، بوصفها الراعي البلاتيني في أعمال المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض، المقام تحت عنوان "مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة" خلال الفترة 25-27 أكتوبر 2021م، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين.

وتضمنت الرعاية إقامة جناح تعريفي عرضت فيه (سابك) جوانب من منجزات مبادرتها نساندTM التي تعد أول محرك للتوطين، والتي جاءت إسهاماً في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث نجحت المبادرة منذ إطلاقها مطلع العام 2018م، في خلق أكثر من 9800 وظيفة للجنسين، وذلك من خلال (مؤهل) وهو أحد الركائز الأساسية لمبادرة نساندTM، فضلاً عن دور الركائز الأخرى (انتماء)، (تمكين التمويل)، (داعم) في تعزيز المحتوى المحلي عبر دعم وتأهيل رواد الأعمال والمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" عبدالله العريفي: المؤتمر والمعرض يمثلان فرصة للوقوف على مستجدات سوق العمل والمهارات المطلوبة فيه لمواءمتها مع واقع التدريب وربطها بمخرجات مجاليّ التعليم والموارد البشرية.

وأضاف: مبادرة سابك الوطنية نساندTM تولي أهمية كبيرة لهذا النوع من الفعاليات التي تقدم الإثراء المعرفي والعملي لتأهيل كفاءات لا تتوقف عند التكيف مع معطيات العصر بل تمتلك مقومات المنافسة فيه.

ويسلط المؤتمر الضوء على سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني في ضوء متطلبات مهن المستقبل، كما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات التطويرية بمجال التدريب التقني والمهني ودورها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، والعمل على توسيع التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال.