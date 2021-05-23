30 ألف استشارة لـ "الوطني للنفسية" في 3 أشهر.. هل تريد الاستفادة؟ إليك الطريقة

شملت الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب وتخفيف الآثار المرتبطة بـ"كورونا" وغيرها

قدّم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون"؛ التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أكثر من 30 ألف استشارة نفسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

ويستقبل المركز الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية، بجميع أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومَي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع.

فيما يتم استقبال الاستشارات في أيّ وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة.

وشملت موضوعات الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية عدة اضطرابات نفسية، منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، بحيث يسعى المركز الى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، لا سيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.