بالصور.. ضبط مستودع عطارة يحوي مواد فاسدة وغير صالحة بالطائف

في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها الأمانة وقد جرى إتلافها وتطبيق العقوبة

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية شمال الفرعية، وبمشاركة هيئة الغذاء والدواء، عن أحد المستودعات الخاصة بالعطارة، يحتوي على كميات من المواد غير الصالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، وهو ما يعني إلحاقها الضرر بمُستهلكيها.

يأتي هذا في إطار الجهود الرقابية التي تُبذل لضبط مثل هذه المخالفات، وقد جرى إتلاف تلك المواد المضبوطة بمستودع العطارة ويجري حاليًا تطبيق الغرامات النظامية وفق الأنظمة والتعليمات.