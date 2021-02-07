"التقاعد": نصف مليون زائر خلال يناير.. و283 ألف خدمة منجزة عبر البوابة الإلكترونية

قالت: زاد عدد المسجلين الجدد في البوابة إلى أكثر من 10 آلاف.. 30 ألف تحميل للتطبيق

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن نمو متصاعد في عدد زوار البوابة الإلكترونية، وإقبال متزايد على تنفيذ الخدمات إلكترونياً، مشيرة إلى ارتفاع عدد الزوار خلال شهر يناير2021 إلى أكثر من نصف مليون زائر، أنجزوا أكثر من 283 ألف خدمة إلكترونية، وهو ما يؤكد تقدم المؤسسة في تحقيق برنامجها للتحول الرقمي.

كما أشارت الإحصائية إلى زيادة عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 10 آلاف مسجل جديد، وبلوغ عدد مرات تحميل تطبيق التقاعد إلى أكثر من 30 ألف تحميل في المتجرين جوجل بلاي وأبل ستور، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة أكثر من 94 ألف تعريف، وارتفع عدد البطاقات التقاعدية الإلكترونية المصدرة عبر البوابة والتطبيق إلى أكثر من 33 ألف بطاقة، كما تم إنجاز أكثر من 41 ألف معاملة تقاعدية وصرف أكثر من 6.7 مليارات ريال سعودي كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين في الشهر ذاته.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال استراتيجيتها 2023 إلى تحقيق الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية وتعزيز ثقة وطمأنينة العملاء، من خلال رفع معدل الكفاءة في تقديم الخدمات والمعاملات التقاعدية وتحقيق قيم الشراكة الفعّالة مع العملاء وتحقيق متطلباتهم.