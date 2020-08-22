"إغاثي الملك سلمان" يعزّز قدرات مستشفى الحياة العام بحضرموت

في إطار تحسين إمكانات "الصحة" بغرض مواجهة تفشي كورونا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتعزيز قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تركيب جهازي تنفس اصطناعي بالمستشفى، وذلك في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الفيروس.

وذكر مدير عام مستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد أن جهازي التنفس الاصطناعي اللذين تم تركيبهما من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية ومزودين ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) و(Syringe pump).

وأكد أن هذا الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمّن "ابن سويد" المساعدات التي يقدمها المركز لدعم القطاع الصحي اليمني ومساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.