كشافة المملكة تشارك بالدورة العربية لقادة مراكز التدريب بسلطنة عمان

تتضمن عدداً من الموضوعات في جميع المجالات

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم مشاركتها في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

وقد أقيم بالمناسبة حفل افتتاح بمقر المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالغبرة برعاية مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية سليمان بن عبد الله السالمي وبحضور مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبد الله الندابي، ومدير إدارة التدريب بالمنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي.

وتضمن الحفل كلمة للمدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي، أوضح فيها أن الهدف من الدورة تنمية قدرات مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى الوطني والمحلى.

وأشار الهنائي إلى أن التدريب ينال اهتماماً متزايداً من المنظمات والمؤسسات المعاصرة باعتباره الوسيلة الأفضل لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها، وينطلق هذا الاهتمام المتزايد بالتدريب من الاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية بين المنظمات والمؤسسات وفي تطوير العمل وتقديم الخدمات وتفعيل الاستخدام الأمثل للتقنيات والموارد المتاحة.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة التدريب المنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة وما تتضمنه من موضوعات في جميع المجالات ومنها دور ومسؤوليات واختصاصات مسؤولي وقادة مركز التدريب والمخيم الكشفي والتعريف ببعض المخيمات ومراكز التدريب واستعراض تجارب الجمعيات المتميزة في مجال إدارة المخيمات ومراكز التدريب والنظام المالي والاداري للمخيمات وآليات إدارة المخازن من حيث التصنيف والحفظ، وصيانة وتشغيل المنشأة والسياسة العالمية للحماية من الأذى وأسس تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الكشفية، والمهارات المكتبية السكرتارية والتوثيق والمراكز الكشفية صديقة البيئة وتنظيم المهرجانات والمعارض والتسويق وإدارة الأنشطة التدريبية واستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وجولات سياحية.