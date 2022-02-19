إطلاق أول وأكبر معرض افتراضي بتقنيات عالمية ذكية ثلاثية الأبعاد عن يوم التأسيس

يشتمل على لوحات أو صور تُعبّر عن يوم التأسيس مع إرفاق كلمة من الطلاب

تنطلق فعاليات المعرض الافتراضي التاريخي عن ذكرى يوم التأسيس في 22 فبراير؛ بهدف الاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال مشاركة الطلاب في نشاط صورة أو لوحة فنية، بالإضافة إلى كتابة تعبير وكلمات من الطلاب؛ وذلك من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي والتعريف بأهمية مناسبة يوم التأسيس والعمق التاريخي للمملكة.

ويُعد المعرض أول وأكبر معرض افتراضي في العالم من حيث المساحة والمشاركون والمنافسة العالمية وإبراز العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية؛ من خلال مشاركة أبناء الوطن الغالي؛ حيث يتم التحكم في المعرض من خلال لوحة تحكم خاصة بكل مشارك على نظام الواقع الافتراضي السعودي فيرسا VRSA، والذي يعتبر أحدث تقنية عالمية سعودية ذكية ثلاثية الأبعاد تفاعلية في العالم.

وأوضحت مديرة المعرض بدرية محمد الزهراني، أن المعرض الافتراضي ليوم التأسيس تم فيه محاكاة الدرعية القديمة كمركز للمعرض الافتراضي.

ولفتت إلى أن القاعات عبارة عن قصور الدرعية؛ حيث قُسّم المعرض إلى 13 منطقة محاكاة لمناطق المملكة وكل منطقة تضم المنشآت التعليمية للمنطقة؛ من خلال جناح لكل مدرسة.

وأضافت: المعرض يشتمل أيضًا على لوحات أو صور تعبر عن يوم التأسيس، مع إرفاق كلمة من الطلاب المشاركين عن يوم التأسيس بشكل مجاني بجانب جناح المنطقة الذي يحتوي على مشاركات القطاع العام والقطاع الخاص بكلمات تعبيرية أو صور تحاكي مناسبة يوم التأسيس.