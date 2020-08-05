الهلال الأحمر بمكة تؤكد استعادة سيارة الإسعاف المسروقة

بعد مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أنه وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

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05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 04:30 PM

بعد مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي

الهلال الأحمر بمكة تؤكد استعادة سيارة الإسعاف المسروقة

سعود الدعجاني

جدة

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أنه وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

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