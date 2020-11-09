"ترامب" يقيل وزير الدفاع

عين "ميللر" خلفًا لـ"إسبر"

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أن وزير الدفاع مارك إسبر أقيل من المنصب، وأن كريستوفر ميللر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة ابتداءً من الحال.

وقال ترامب على "تويتر": "أنهيت عمل مارك إسبر، ويسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرًا للدفاع بالوكالة، والقرار ساري المفعول على الفور"، وفقًا لـ "رويترز".