النائب العام السوداني: إحالة "البشير" إلى المحاكمة بعد أسبوع

فتح 41 قضية ضد رموز نظامه

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم (السبت)، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

ووفقًا لـ"رويترز" أفاد "أحمد" في مؤتمر صحفي بأنه جرى فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.





وأشار النائب العام إلى أنه سيجري التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل.