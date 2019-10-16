"إثراء" يستضيف 19 متحدثاً و13 ورشة عمل بالتصميم والفن وريادة الأعمال

ضمن الفعاليات العالمية في الأسبوع الثاني من موسم "تنوين"

يواصل موسم الإبداع "تنوين" تقديم فعالياته في أسبوعه الثاني باقة من الفعاليات المتنوعة التي تطل على الجمهور للمرة الأولى والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) على مدى 17 يوماً حيث يستضيف خلالها 19 متحدثاً و13 ورشة عمل بالتصميم والفن وريادة الأعمال.

وتستهدف هذه الفعاليات كل الفئات العمرية، كما تهدف إلى تمكين الجيل القادم من خلال ربط المواهب السعودية بالخبرات العالمية، وتعزيز الصناعات الإبداعية وثقافة الابتكار عبر وسائل الفن والموسيقى والأفلام والمسرح والعلوم والأدب والتراث الثقافي وريادة الأعمال.

وأوضحت رئيسة قسم الاتصالات والشراكات في (إثراء) رانيا بلتاجي أن فعاليات الأسبوع الثاني تشتمل على استضافة لاعب كرة القدم الأسطوري "تييري هنري" يوم الجمعة 18 أكتوبر في تجربة فريدة من نوعها لإتاحة الفرصة للجمهور الالتقاء بشكل خاص مع نجمهم الكرويّ، إضافةً إلى فرصة المشاركة في المحاضرات التي يقدمها اللاعب هنري في المسرح يوم السبت 19 أكتوبر تحت عنوان "اللعب".

وأشارت "بلتاجي" إلى أن المركز يقدم عرض "الدمى العملاقة" التي بدأت قصتها على يد الفنان "ميغيل أنخيل مارتن" مؤسس شركة "كاروس دي فوك" ومصمّم المنحوتات العملاقة والمتحركة التي يتم استخدامها كشخصيات لها نصيب من ذكريات الطفولة لدى الزوّار، ولا يقتصر وجود تلك الأعمال داخل محيط "إثراء"، بل تصل إلى الجمهور الخارجي عبر إقامة عرض "الدمى العملاقة" في كورنيش مدينة الخبر.

وذكرت "بلتاجي" أن المركز ينظم "ورشة العمل الكبرى" المخصصة للأطفال والتي يقدمها مؤلف كتب الأطفال هيرفي توليت في حدائق إثراء الخارجية، حيث سيتمّ توفير مجموعة من الأدوات والمتطلبات اللازمة؛ ليخوض الطفل متعة التعاون مع زملائه في تصميم الرسومات المميزة، إضافةً إلى تقديم العروض التفاعلية الخارجية المصحوبة بالآلات الموسيقية للزوّار.

كما يحتضن مسرح "إثراء" 19 متحدثاً عالمياً في حوار شيق عن مفهوم اللعب وأساليبه للتشجيع على السلوك اللاإرادي عبر تصميمَ آليات الذكاء الاصطناعي، كما يستضيف برج المعرفة ومختبر الأفكار 13 خبير دولي لإقامة ورش العمل التي تدور حول موضوعات الفن والثقافة والتصميم وريادة الأعمال.