ساعة ونصف "رعب" مع الكلاب الضالة.. هذا ما حدث لتلميذة "ابتدائي" في صبيا

"التعليم" تتفاعل والمتحدث لـ"سبق": شكّلنا لجنة عاجلة للوقوف على جميع التفاصيل

قال ولي أمر طالبة بمدرسة ابتدائية بقرية تتبع صبيا إن ابنته تعرضت لإهمال من قبل المدرسة التي قال حارسها إنها ركبت مع السائق، ليتبين لاحقاً أنها لم تركب، وتاهت بجوار المدرسة، ولاحقتها الكلاب الضالة.

وأوضح الأب قائلاً: دخلت ابنتي في حالة من الرعب، حيث إن حارس المدرسة أكد لي في اتصال هاتفي قبل الواقعة أن ابنتي ركبت مع السائق، الأمر الذي تم نفيه، واتضح مغادرتها وتوهانها حول المدرسة، حيث لاحقتها الكلاب لنحو ساعة ونصف، مطالباً بالتحقيق في تلك الواقعة.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم صبيا" إبراهيم الحازمي قائلاً لـ"سبق": إن إدارة تعليم صبيا قد تفاعلت مع شكوى ولي أمر الطالبة ريتال محسن جعفري حول ملابسات خروج ابنته من المدرسة ومحاصرتها من الكلاب الضالة أثناء ذلك، مما تسبب في خوفها وهلعها كما ورد في شكواه.

وأشار إلى أن مدير "التعليم" ضيف الله بن علي الحازمي وجّه بتشكيل لجنة عاجلة؛ للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وستباشر اللجنة أعمالها صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تمهيداً لرفع توصياتها والنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.