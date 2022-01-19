بحضور " البلطان " .. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الفتح

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، اختتم مدرب الفريق الكروي الأول شاموسكا، عصر اليوم الأربعاء، تحضيراته في ملعب النادي الرديف، استعداداً لملاقاة الفتح، غداً الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة (18) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدرب مرانه الأخير بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، عقب ذلك طبق اللاعبون تدريبات فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بتدريبات تكتيكية اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

يذكر أن الشباب يأتي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، والفتح برصيد 17 نقطة، في المركز الـ12 .