ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الهند إلى 8102

إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579

سجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.