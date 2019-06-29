ولي العهد يلتقي الرئيس البرازيلي ويستعرض العلاقات الثنائية

بحث علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل وأهمية تطويرها وتعزيزها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، الرئيس جايير بولسونارو؛ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، وأهمية تطويرها وتعزيزها، في المجالات كافة.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.