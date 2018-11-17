وزير الإعلام اليمني: المليشيات الحوثية تستغل المناسبات الدينية لنقل الجنود والانخراط بصفوف المدنيين

نعى الإعلامي "المختاري" واستذكر حادثة اغتيال الرئيس السابق

أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني، أن المليشيا الحوثية تستغل المناسبات الدينية التي تنظمها لنقل مليشياتها المسلحة وسلاحها بين المحافظات، والانخراط في صفوف المدنيين على غرار ما قامت به قبل اندلاع أحداث ديسمبر الدامي العام الماضي عبر الحشد لاحتفالية المولد النبوي، الذي انتهى باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، أوضح فيها أن المليشيا الحوثية اليوم تكرر السيناريو نفسه عبر حشد مليشياتها المسلحة من باقي مناطق سيطرتها لمدينة الحديدة تحت مزاعم إحياء ذكرى المولد النبوي، وذلك في ظل تحذيرات من مخطط حوثي لقصف مكان التجمع، وتوجيه أصابع الاتهام للتحالف، إضافة إلى تصعيد أعمال القمع ومداهمة المنازل واختطاف المواطنين.

من جهة أخرى، نعى وزير الإعلام اليمني الشهيد البطل الإعلامي عبده إسماعيل المختاري، الذي استُشهد في مديرية باقم بصعدة أثناء تغطيته الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية ضد المليشيات الحوثية الإيرانية، سائلاً الله أن يعصم قلوب أهله ومحبيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ووصف "الإرياني" الإعلامي المختاري بالجَسور الذي قارع الباطل، وظل يكشف زيف وبهتان الحوثييون حتى اختاره الله شهيدًا.

ولفت إلى أنه سخَّر كل طاقاته لفضح فبركات إعلام المليشيا الحوثية موثقًا انتصارات الجيش الوطني بالصوت والصورة من المواقع المتقدمة في جبهات صعدة.‏