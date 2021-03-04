"يا له من هبوط رائع!".. شاهد ما حدث للصاروخ بعدها وتحول لكارثة

عن التجربة الثالثة لإطلاق وعودة صاروخ "سبيس إكس"

"يا له من هبوط سلس ورائع!"، قالها المعلق ما أن هبط صاروخ "سبيس إكس" على الأرض جنوبي تكساس، أمس الأربعاء، لكن بعد دقائق تحول إلى كتلة من اللهب ووقعت الكارثة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، انفجر نموذج أولي غير مأهول لصاروخ "ستارشيب" الفضائي العملاق الذي تطوره شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الأربعاء، بُعيد دقائق من إتمامه ما بدا أنه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكن خلالها من الإقلاع والهبوط قطعة واحدة، لكن ليس لوقت طويل.

وكانت رحلتان تجريبيتان سابقتان انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط، إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطما بالأرض وأحدثا كرة لهب ضخمة.

بث مباشر على الهواء

وبثت "سبيس إكس" وقائع الرحلة التجريبية مباشرة على الهواء، وتولى التعليق عليها جون إنسبراكر الذي قال ما أن هبط الصاروخ على الأرض: "يا له من هبوط سلس ورائع!".

لكن في أسفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق الموجودة في المكان إطفاءها، وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم قذف بالصاروخ في الهواء ليتحطم عند سقوطه على الأرض.

ولم يتضح في الحال سبب هذا الانفجار.

الانفجار الثالث من نوعه

وأقلع هذا النموذج الأولي، المسمى "إس إن 10" قبيل الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش من بوكا تشيكا في ولاية تكساس، في رحلة شبه مدارية ثالثة.

وكان صاروخان من النموذج الأولي نفسه ("إس إن 8" و"إس إن 9") لقيا المصير نفسه في ديسمبر وفبراير، حين نجحت المركبة الفضائية في الإقلاع ثم العودة أدراجها، لكنها أثناء الهبوط ارتطمت بقوة بالأرض وانفجرت.

التجربة الثالثة أنجح

لكن التجربة الثالثة كانت على ما يبدو أنجح من سابقتيها، إذ إن الصاروخ تمكن هذه المرة من أن يهبط بسلام ويستقر على الأرض، وهو ما عجز عنه في المرتين الماضيتين.

وكان الصاروخ وصل في غضون دقائق من إطلاقه إلى الارتفاع المحدد له وهو 10 كيلومترات، لتبدأ بعد ذلك عملية إطفاء محركاته الثلاثة بالتدريج ويجري سلسلة مناورات أفقية ناجحة قبل أن يستعيد وضعيته العمودية للهبوط مستقيما.

سرعان ما تبددت الفرحة

وللوهلة الأولى بدا وكأن التجربة حققت نجاحا باهرا، إذ هبط الصاروخ مستقيما في المكان المخصص له، لكن هذه الفرحة سرعان ما تبددت.

وتجرى هذه الاختبارات في منطقة استأجرتها شركة "سبيس إكس" في أقصى جنوب تكساس قرب الحدود مع المكسيك وتطل على خليج المكسيك.

وهذه المنطقة شبه النائية فارغة بما فيه الكفاية لمنع وقوع أضرار أو سقوط ضحايا في حال وقوع حادث أو انفجار.

وسيتألف الصاروخ المستقبلي من مركبة فضائية مأهولة وطبقة أولى تسمى "سوبر هيفي"، مزودة بـ37 محركا بدلا من 9 محركات، ويبلغ ارتفاعها 120 مترا، وقادرة على حمل 100 طن في المدار حول الأرض.

رحلات إلى القمر

وتراود مالك الشركة إيلون ماسك فكرة إرسال أكثر من واحدة من هذه المركبات إلى المريخ مستقبلا، لكن في البداية، قد يكون الصاروخ، إذا أصبح جاهزا للعمل، مفيدا لرحلات أقرب، وخصوصا إلى القمر الذي تأمل إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) العودة إليه والاحتفاظ بوجود دائم عليه اعتبارا من 2024.

رحلة الملياردير الياباني و 8 من الضيوف

و"ستارشيب" هي أيضا المركبة التي يفترض أن يقوم فيها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا برحلة إلى القمر، حدد لها موعد مبدئي سنة 2023، لكن كلفتها بقيت طي الكتمان.

والأربعاء نشر مايزاوا على حسابه في موقع "تويتر" مقطع فيديو أعلن فيه تخصيص 8 تذاكر لأشخاص سينتقيهم من حول العالم لمرافقته في هذه الرحلة القمرية.

وقال: "أدعوكم للانضمام إلي في هذه الرحلة. 8 منكم من كل أنحاء العالم"، مضيفا: "لقد اشتريت كل المقاعد لذا ستكون رحلة خاصة".

وسيصبح مايزاوا ورفاقه أول مسافرين إلى القمر منذ آخر بعثة أمريكية عام 1972، وهي "أبولو"، إذا تمكنت "سبيس إكس" من إكمال هذا المشروع في الوقت المحدد.