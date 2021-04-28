عرّض حياته والآخرين للخطر.. مرور الباحة يطيح بمفحط محافظة قلوة

قال: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

أعلن مرور منطقة الباحة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة قلوة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.