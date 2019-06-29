في لقائه ولي العهد .. الرئيس الأمريكي يشيد بالإنجازات الكبيرة التي حقّقها للمملكة خاصة في سبيل مكافحة الإرهاب

"ترامب": العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة رائعة وحققت المصالح المشتركة للبلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم، الرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وعقد سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي اجتماعاً، عبّر فخامته في مستهله عن اعتزازه بصداقة سمو ولي العهد، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حقّقها للمملكة.

وتطرق "ترامب"؛ إلى العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين أمريكا والمملكة، وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، واصفاً إياها بالرائعة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأمريكي، على مشاعره الترحيبية، وقال "نحن نحاول أن نعمل الأفضل لبلدنا المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة، وإن عملنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، نحتاج إلى عمل المزيد".

وأضاف سموه قائلاً: "قمنا بالعمل معكم فخامة الرئيس وأنجزنا عديداً من الإنجازات العظيمة على الصعيد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، بشكل خاص وبشكل غير مسبوق في الماضي، وأعتقد أن هذا الأمر سيسهم على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير الوظائف والأمن في كلا البلدين، ونأمل في عمل المزيد".

عقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنير، وكبير مستشاري الرئيس دان سكافينو، ومساعد الرئيس مدير سياسة التجارة والتصنيع بيتر نافارو.